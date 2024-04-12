Покупателям нового Ford Mustang предложена скидка

Компания Ford предложила скидку на свой новый Mustang владельцам других масл-каров. Владельцам конкурирующих моделей в виде Chevrolet Camaro, Dodge Charger и Challenger в случае покупки Ford Mustang обещана эксклюзивная скидка в тысячу долларов.
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