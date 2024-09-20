Многоэтажный дом горел в Алматы

Пожар произошел в многоэтажке Наурызбайского района мегаполиса. Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, 20 сентября в 11:07 часов огнеборцы Наурызбайского района были направлены на сообщение о пожаре в многоэтажном доме по улице Алтын Орда, 6/18.