Многоэтажный дом горел в Алматы

Пожар произошел в многоэтажке Наурызбайского района мегаполиса. Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, 20 сентября в 11:07 часов огнеборцы Наурызбайского района были направлены на сообщение о пожаре в многоэтажном доме по улице Алтын Орда, 6/18.
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