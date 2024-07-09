В Смоленской области может появиться центр пробации

Заключенные просят о помощи в адаптации после освобождения В областном центре прошло заседание, в котором приняли участие начальник управления Минюста по Смоленской области Андрей Сметанин, заместитель руководителя регионального УФСИН Сергей Гуторов и другие представители профильных ведомств.
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