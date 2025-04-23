Путин: "Применение ИИ даст огромные преимущества на поле боя"

Президент высказался за освоение технологии искусственного интеллекта в военном деле.На заседании Военно-промышленной комиссии президент Владимир Путин призвал заняться проблемой ИИ и ускорить производство робототехнических комплексов различного назначения, передает пресс-служба Кремля.
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