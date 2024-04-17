Ученые создали новую замедляющую старение мозга и мышц пищевую добавку Ирэн ОрлонскаяВ Японии, ученые из Технологического института Сибаура создали инновационный препарат с антиоксидантными свойствами, который продемонстрировал способность замедлять процессы старения когнитивных функций и мышечной слабости у стареющих мышей.
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