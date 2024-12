Из Game Pass в декабре удалят Party Animals, Rise of the Tomb Raider, Amnesia: The Bunker и ещё 10 игр, зато до...

Из Game Pass в декабре удалят Party Animals, Rise of the Tomb Raider, Amnesia: The Bunker и ещё 10 игр, зато добавят Crash Team Racing Nitro-FueledИздательство Microsoft анонсировало декабрьские новинки (и немного январских) для подписчиков Game Pass на PC и консолях Xbox, а также раскрыло список игр, покидающих сервис до конца 2024 года.