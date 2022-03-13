Гари Невилл: «Роналду на закате карьеры, но он невероятен. Суперзвезда, лучший бомбардир всех времен»

Гари Невилл поделился восторгом от игры Криштиану Роналду против «Тоттенхэма». «Как же Роналду в себя верит! Криштиану на закате карьеры, но он просто невероятен.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх