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В доме экс-министра обороны России Тимура Иванова при обысках нашли оружие

В доме экс-министра обороны России Тимура Иванова при обысках нашли оружие

Изъятые образцы огнестрельного оружия отправили на баллистическую экспертизу.В рамках уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова и других фигурантов дела силовики провели обыски по местам их фактического проживания.

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