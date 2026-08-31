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Позитив для оптимистов

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Запад пока не осознал предупреждения о «мире без России»

Запад пока не осознал предупреждения о «мире без России»

  Нужен ли нам мир без России? Ответ на этот вопрос уже как-то дал президент Владимир Путин. Адресован этот ответ был как раз тем, кто спит и видит, когда же будет нанесено глобальное поражение нашей стране.

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Vladimir Lioubimcev

Они там на Западе уже совсем долбанулись?!!   ВОТ ЗАЧЕМ ТАЛАНТЛИВЫЕ и УМНЫЕ ЛЮДИ ИЗОБРЕТАЮТ ВСЯКОЕ-РАЗНОЕ,   ЧТОБЫ  ЧТО?!!!....     ЧТОБЫ ЭТО ВСЕ ОБОРАЧИВАЛОСЬ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА?!!