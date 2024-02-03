Стало известно об иностранных машинах в гараже президента России

ГОН ФСО: иностранных автомобилей нет в пользовании президента России Представители Гаража особого назначения (ГОН) Федеральной службы охраны (ФСО) рассказали об иностранных автомобилях в распоряжении российского президента.
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