Бойня на Гончарной: участником жестокой криминальной разборки мог стать Роберт Де Ниро

Слон, Паромон и другие 31 июля 1997 года был обычным рабочим днём в индийско-российской фирме по торговле аудио и видеотехникой “Орбитал”, офис которой базировался в подвальном помещении дома №38 на Гончарной улице.
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