Судно с россиянами на борту затонуло в Атлантике

По данным EFE, на борту были граждане Испании, России, Индонезии, Перу, Уругвая.<strong>Рыболовецкое судно Argos Georgia с 27 членами экипажа, среди которых были граждане России, 23 июля затонуло в Южной части Атлантического океана, <a href="https://www.