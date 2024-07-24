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Судно с россиянами на борту затонуло в Атлантике

Судно с россиянами на борту затонуло в Атлантике

По данным EFE, на борту были граждане Испании, России, Индонезии, Перу, Уругвая.<strong>Рыболовецкое судно Argos Georgia с 27 членами экипажа, среди которых были граждане России, 23 июля затонуло в Южной части Атлантического океана, <a href="https://www.

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