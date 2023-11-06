Минутка ностальгии — Подарки, которые мы уже никогда не получим на Новый год

Давайте вспомним, о чем мы когда-то мечтали в преддверии Нового года. Мы старались учиться на одни пятерки, убирать свою комнату и прилежно себя вести, чтобы родители подарили желанную куклу Барби или приставку Dendy.
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