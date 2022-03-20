BMW раскрыла запас хода компактного электрокроссовера iX1. На немецком сайте марки появилась информация об автономности новинки: в зависимости от версии iX1 сможет проехать без подзарядки от 413 до 438 километров по циклу WLTP.
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