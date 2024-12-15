Рогов: боевики ВСУ из кураховского котла смогут выжить, сдавшись в плен

Попавшие в кураховский котел боевики Вооруженных сил Украины смогут выжить исключительно в том случае, если сдадутся в плен, заявил председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
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