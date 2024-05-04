Россияне столкнулись с трудностями при открытии счетов в крупнейшем банке Турции

Один из крупнейших банков Турции DenizBank ужесточил условия открытия счетов для граждан России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на посредников, помогающих россиянам получать карты в турецких финорганизациях.
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