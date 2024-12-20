Председатель Следкома России поручил проверить жалобы на холод в домах Петрозаводска

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал распоряжение провести проверку по фактам жалоб жителей Петрозаводска на неудовлетворительные условия проживания в аварийных домах.
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