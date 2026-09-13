Потребление алкоголя в России снизилось до уровня 1996 года

Потребление алкоголя в России в августе снизилось до минимального уровня с 1996 года, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.
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