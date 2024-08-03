Big Pharma признает, что вакцина с мРНК вызывает РАК

Фармацевтические гиганты наконец признали, что экспериментальная мРНК-вакцина может вызывать рак. Откровение о том, что загрязнение ДНК может привести к врожденным аномалиям у детей или раку, всплыло, когда доктор Роберт Мэлоун, биохимик, который помог изобрести мРНК-вакцину, выступил на слушаниях в Палате представителей под руководством члена парламента Марджори Тейлор Грин (R-GA).