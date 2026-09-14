Дмитрий Чернышенко: Духовно-нравственные ценности совпадают у участников МФМ, и это создает возможности для развития в любых направлениях

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко оценил выставочную программу Международного фестиваля молодежи (МФМ), который проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге.
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