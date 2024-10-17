Строительство нового пожарного депо в Озерновском будет завершено весной 2025 года

В Камчатском крае активно развивается инфраструктура, особенно в сфере безопасности. Уже завершаются наружные работы по строительству нового пожарного депо в поселке Озерновский, после чего зимой начнутся внутренние отделочные работы.
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