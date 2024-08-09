"Лохам московским впарим всё что угодно". Как на курортах Кубани разводят с вином и чачей

Страна и люди

Наверняка многие неоднократно наблюдали эту картину, когда в каком-нибудь прибрежном ларьке, стоит очередь из приплясывающих от нетерпения отдыхающих, жаждущих получить заветную полторашку неизвестной субстанции, которые местные ушлые торгаши гордо именуют вином.