В кабмине Израиля перенаправили в МИД вопрос о героизации Бандеры на Украине

Официальный представитель правительства Израиля Дэвид Менцер заверил, что против журналистов не будут принимать меры из-за вопросов о восхвалении на Украине пособников нацистов времен Холокоста, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии