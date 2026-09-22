Страна и люди
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Страна и люди

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"Справедливая Россия" вползла в Госдуму

"Справедливая Россия" вползла в Госдуму

На последних метрах подсчета "Справедливая Россия" все же вползла в Госдуму, набрав чуть более 5,1% голосов, хотя существовал риск не прохода через пятипроцентный барьер.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Элина Смирнова
Элина Смирнова

А кому и чем помешала СР ?! Толковые и порядочные люди. Послушайте , хотя бы экономиста Бабакова. А ЕР прикрылась лицами Поддубного, Толстого, Лаврова ... Что эти черти сделали за предыдущий период ? Посмотрите сколько там ворья и предателей .

Профиль пользователя Taurus Zmei
Taurus Zmei

Зачем вообще нужны эти 4 партии если ни одно их предложение ЕР не пропускает. Это как Вавилон, все говорят на разных языках. Если бы они хотели что то изменить, могли бы объединиться, хотя бы номинально и работать не только перед выборами, но отдали большинство ЕР и так и будут заниматься болтологией