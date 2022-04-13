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«Якубов сумел сохранить глаз. Шайба чиркнула, получилось рассечение». Федоров о травме тренера после броска Григоренко

Тренер ЦСКА Равиль Якубов сохранил глаз после попадания шайбы в лицо. Во втором периоде матча плей-офф КХЛ против СКА (3:1, 3-3 в финале Западной конференции) форвард ЦСКА Михаил Григоренко случайно выбросил шайбу за борт и попал в лицо Якубову.

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