«Якубов сумел сохранить глаз. Шайба чиркнула, получилось рассечение». Федоров о травме тренера после броска Григоренко

Тренер ЦСКА Равиль Якубов сохранил глаз после попадания шайбы в лицо. Во втором периоде матча плей-офф КХЛ против СКА (3:1, 3-3 в финале Западной конференции) форвард ЦСКА Михаил Григоренко случайно выбросил шайбу за борт и попал в лицо Якубову.