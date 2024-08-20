Новый скандал от Родниной: зачем жить в Бирюлёве?

Алексей Горшков

Да не одна она в Госдуме такая! Вспомним депутата Максакову! Не знаю - было ли у последней ещё одно гражданство - а насколько я знаю, у Родниной американское СЕЙЧАС ЕСТЬ !!! А, как мне известно именно при принятии гражданства США, человек КЛЯНЁТСЯ, что будет защищать ТОЛЬКО интересы американского государства, даже если у него есть другое гражданство! Мне кажется - американцы ПРАВЫ !!! Нам необходимо "взять на вооружение" ТАКУЮ СИСТЕМУ !!! В принципе - вообще ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО ОТМЕНИТЬ СЛЕДУЕТ !!! А уж ДЕПУТАТУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА ... Кроме того следует отменить и списочную систему выборов - а то в депутаты попадают разновсяческие Роднины, КОТОРЫХ НИКТО НЕ ВЫБИРАЛ - ЗА НИХ ПРОСТО НЕ ГОЛОСОВАЛИ !!!