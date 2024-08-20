Медвежий угол
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Медвежий угол

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Новый скандал от Родниной: зачем жить в Бирюлёве?

Новый скандал от Родниной: зачем жить в Бирюлёве?

Юрий Кот Экс-фигуристка, а ныне депутат ГД отличилась снобскими высказываниями о районе Бирюлёво и его жителях.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Голота
Прав был Бастрыкин, называя место пребывания этой старой маразматички, госдурой. А таких &quot;зазвездившихся&quot;там немало. Пора бы уже &quot;прорядить народных избранников&quot; процентов так на 70-80. Толку от них нет все равно. Так - одна зажравшаяся массовка
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1 час.
Алексей Горшков
Да не одна она в Госдуме такая! Вспомним депутата Максакову! Не знаю - было ли у последней ещё одно гражданство - а насколько я знаю, у Родниной американское СЕЙЧАС ЕСТЬ !!! А, как мне известно именно при принятии гражданства США, человек КЛЯНЁТСЯ, что будет защищать ТОЛЬКО интересы американского государства, даже если у него есть другое гражданство! Мне кажется - американцы ПРАВЫ !!! Нам необходимо &quot;взять на вооружение&quot; ТАКУЮ СИСТЕМУ !!! В принципе - вообще ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО ОТМЕНИТЬ СЛЕДУЕТ !!! А уж ДЕПУТАТУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА ... Кроме того следует отменить и списочную систему выборов - а то в депутаты попадают разновсяческие Роднины, КОТОРЫХ НИКТО НЕ ВЫБИРАЛ - ЗА НИХ ПРОСТО НЕ ГОЛОСОВАЛИ !!!
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23 мин.
Ирина
Этих старух гнать оттуда поганой метлой! Роднину, Нарусову, Терешкову! Процветают бывшими заслугами, да еще и не своими как Нарусова и паразитируют на этом. Что хорошего они сделали для народа? Дайте дорогу молодым патриотам, кто действительно душой болеет за Россию!
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1 мин.

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