Очень сложный тест, никто среди вас, зрители из СССР, не пройдет: угадайте популярные советские комедии с Юрием Никулиным по первым кадрам

Так ли помните вы любимые комедии с любимым артистом, как вам кажется? Не так ли — убедитесь сами! фото: YouTubeИ вновь приходится начинать с уже ставшей сакраментальной фразы: «Тест веселый и даже смешной, а вот повод для него печальный».