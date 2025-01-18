Венгрия и Сербия пообещали обеспечить безопасность «Турецкого потока»

Венгрия и Сербия обязались обеспечить безопасность газопровода «Турецкий поток». Об этом объявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.
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