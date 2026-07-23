В «Красный Крест» доставили новое оборудование

Аппарат поможет выявить у смолян остеопороз или остеопению на ранней стадии По программе укрепления материально‑технической базы областная клиническая больница скорой медпомощи в Смоленске получила современное оборудование для денситометрии.
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