Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В «Красный Крест» доставили новое оборудование

В «Красный Крест» доставили новое оборудование

Аппарат поможет выявить у смолян остеопороз или остеопению на ранней стадии По программе укрепления материально‑технической базы областная клиническая больница скорой медпомощи в Смоленске получила современное оборудование для денситометрии.

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