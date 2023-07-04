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Гладков отстранил от должности своего заместителя из-за плохой работы в Шебекино

Гладков отстранил от должности своего заместителя из-за плохой работы в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков освободил от должности своего заместителя Константина Полежаева за некачественную организацию восстановления в обстреливаемых украинскими боевиками населённых пунктах Шебекино и Новая Таволжанка.

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