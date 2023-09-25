Депутаты ЛДПР: зарплата учителей должна быть не ниже двух с половиной МРОТ

Александр Макеев

Согласно этому предложению, зарплата учителей станет не ниже 40 тыс. рублей в месяц. А что если всех желающих того учеников перевести на постоянное дистанционное образование по всем теоретическим дисциплинам?! Нахождения дома защитит учеников от простуд, от заражения друг друга всяческой заразой, от агрессивных одноклассников и не одноклассников! И сохранит им десятки минут не затрачиваемых на путь в школу и обратно. А посещение уроков физкультуры сделать факультативом, то есть, по желанию. Что опять же защитит от жутких переохлаждений, тех учеников, кто не станет ходит на эти уроки! Зато бесплатные спортивные секции вне школьной программы могли бы посещать школьники! Опять же по желанию.