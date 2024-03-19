Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Михаил Абросимов
    В этой бомбе полторы тонны объёмной детонирующей смеси. А теперь переведи это всё в тротиловый эквивалент, а потом уж...Второй после ядер...
  • Алексей
    "на огромной площади аж в 300 метров". Автор, с каких это пор площадь измеряется в метрах, Вы похоже жертва ЕГ?Второй после ядер...
  • Мира Кера
    👍США хотят договор...

США хотят договориться с Россией перед походом на Китай. Компании ЕС бегут от "старушки" за океан

США хотят договориться с Россией перед походом на Китай. Компании ЕС бегут от "старушки" за океан

В США всё чаще начинают раздаваться разумные голоса! Дэвид Сакс, американский миллиардер, высказал мнение о необходимости изменений в подходе к отношениям с Россией с целью предотвращения глобального конфликта.

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Комментарии
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Сергей Догадин
России ни в коем случае нельзя делать то,что может ослабить КНР в противостоянии с США. Мы должны во всем поддерживать КНР, как они поддерживают нас, это так же относится и КНДР.
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11 час.
Владимир Соловьев
ПОКА В США БУДЕТ ЖИВОЙ ХОТЬ ОДИН ДЮПОН, САКС ИЛИ РОКФЕЛЛЕР, НА ПЛАНЕТЕ НЕ БУДЕТ МИРА:  АППЕТИТ ЭТИХ ЗВЕРЕЙ НЕ ЗНАЕТ НАСЫЩЕНИЯ!
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10 час.
Мира Кера
👍
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7 час.

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