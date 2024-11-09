Очередному адвокату во Владивостоке предъявлено обвинение

Следственный комитет России по Приморскому краю выдвинул обвинение против бывшего адвоката Михаила Перфильева в посредничестве во взяточничестве, сумма которого превышает 9 миллионов рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ведомство.
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