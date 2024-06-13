Проблемы с заграничными паспортами: россияне столкнулись с трудностями на границей Елена ГалицкаяПо данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), российские граждане все чаще сталкиваются с проблемами при выезде за границу из-за «неточностей» в документах.