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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Талалаев о переходе Бориско в ЦСКА: «Я уже все сказал, добавить нечего»

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев отреагировал на переход голкипера калининградцев Максима Бориско в ЦСКА .

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