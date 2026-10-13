Два депутата от Татарстана стали зампредами комитетов Госдумы

Фото: max.ru/agkogogina Два депутата Государственной Думы ФС РФ IX созыва от Татарстана избраны зампредами комитетов нижней палаты парламента.
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