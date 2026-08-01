Моя поездка на Кубу: как выжить на острове и почему местных жителей не волнуют цены на яйца

Как сейчас живут простые кубинцы и в чем их секрет счастья? Финалистке курса «Как писать нон-фикшн» в школе литературного мастерства Band Ирине Норке посчастливилось побывать на Кубе, пообщаться с местными и с русскими, живущими там, и найти ответы на эти вопросы.