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ХАМАС атакует Израиль. Третья мировая началась?

ХАМАС атакует Израиль. Третья мировая началась?

Пока весь мир находился в предвкушении новой войны на Тайване, следил за ядерными учениями Северной Кореи, а также глазел на пертурбации в Конгрессе США, внезапно полыхнул тлеющий ещё с первой половины XX века арабо-израильский конфликт.

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