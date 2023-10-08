ХАМАС атакует Израиль. Третья мировая началась?

Пока весь мир находился в предвкушении новой войны на Тайване, следил за ядерными учениями Северной Кореи, а также глазел на пертурбации в Конгрессе США, внезапно полыхнул тлеющий ещё с первой половины XX века арабо-израильский конфликт.
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