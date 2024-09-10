Невролог Лепилова: приступы мигрени провоцируют твердый сыр, кофе и цитрусы

Мигрень – это заболевание, которое часто передается по наследству. Чаще проявляется она до 20 лет, а затем сопровождает человека всю жизнь, рассказала врач-невролог компании "СберЗдоровье" Полина Лепилова.
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