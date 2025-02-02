Следственный комитет установил командира бригады ВСУ, отдавшего приказ о ракетном ударе по интернату в Судже Установлен командир ракетной бригады ВСУ, отдавший приказ о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната в Судже, где находились мирные граждане.
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Владимир Чуприянов
"Следственный комитет уже завел уголовное дело. СК возбудил уголовное дело в отношении полковника ВСУ Ростислава Карпуши, отдавшего приказ о нанесении ракетного удара по интернату" Не открывать надо дело ! Асразу решение суда приговорить к смертной казни через расстрел . И посылать белые воротнички Ю или как Судоплатов . Прямо в кабинете или на унитазе сидящего ! И опубликовать в интернете . Что бы другие когда шли в отхожее место задумывались о том что может с ними случиться там !!
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19 час.
R
Razziel
Вешать!, и не хоронить а топить в говно-сборнике!
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18 час.
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