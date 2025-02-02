Следственный комитет установил командира бригады ВСУ, отдавшего приказ о

Владимир Чуприянов

"Следственный комитет уже завел уголовное дело. СК возбудил уголовное дело в отношении полковника ВСУ Ростислава Карпуши, отдавшего приказ о нанесении ракетного удара по интернату" Не открывать надо дело ! Асразу решение суда приговорить к смертной казни через расстрел . И посылать белые воротнички Ю или как Судоплатов . Прямо в кабинете или на унитазе сидящего ! И опубликовать в интернете . Что бы другие когда шли в отхожее место задумывались о том что может с ними случиться там !!