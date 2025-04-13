Reuters: Трамп положительно оценил проходящие переговоры с Ираном

REUTERS/Carlos Barria Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после встречи спецпредставителя по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи заявил, что переговоры идут хорошо, сообщает агентство Reuters.
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