Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф (слева) во время встречи в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, 21 октября 2026 года © Гавриил Григоров/РИА НовостиСпецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф назвал конструктивными переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Петербурге.