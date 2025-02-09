Андрея Гурулёва вывели из думского Комитета по обороне за утечки в телешоу?

Павел Данилин: Генерал позволял говорить себе лишнее Михаил Зубов На фото: депутат, генерал Андрей Гурулёв (Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС) Материал комментируют: Виктор Соболев Павел Данилин Комиссия Госдумы по регламенту заявила об исключении депутата, генерала Андрея Гурулёва из состава Комитета ГД по обороне.
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