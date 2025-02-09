ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Андрея Гурулёва вывели из думского Комитета по обороне за утечки в телешоу?

Андрея Гурулёва вывели из думского Комитета по обороне за утечки в телешоу?

Павел Данилин: Генерал позволял говорить себе лишнее Михаил Зубов На фото: депутат, генерал Андрей Гурулёв (Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС) Материал комментируют: Виктор Соболев Павел Данилин Комиссия Госдумы по регламенту заявила об исключении депутата, генерала Андрея Гурулёва из состава Комитета ГД по обороне.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Судя по всему , вы именно та самая БАБА.🤮
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4 час.
Л
Людмила
&quot;ЛУЧШЕ БЫТЬ НАСТОЯЩИМ, ПРЯМЫМ, ЧЕСТНЫМ  ЧЕЛОВЕКОМ, РУГАЮЩЕМСЯ МАТОМ, ЧЕМ ТИХОЙ ВОСПИТАННОЙ ТВАРЬЮ!!!!&quot;💥💥💥🙏🙏🙏
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4 час.
Виктор Борисов
А  ты...мышь  облезлая и перхать подрейтузная🤣
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4 час.
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