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Google признала, что Pixel 6 выходят из строя после сброса до заводских настроек, н...

Google признала, что Pixel 6 выходят из строя после сброса до заводских настроек, н...

Google признала, что Pixel 6 выходят из строя после сброса до заводских настроек, но решения проблемы пока нетGoogle признала наличие проблемы, которая приводит к полной неработоспособности смартфонов Pixel 6, Pixel 6 Pro и Pixel 6a после сброса к заводским настройкам.

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