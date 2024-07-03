Google признала, что Pixel 6 выходят из строя после сброса до заводских настроек, н...

Google признала, что Pixel 6 выходят из строя после сброса до заводских настроек, но решения проблемы пока нетGoogle признала наличие проблемы, которая приводит к полной неработоспособности смартфонов Pixel 6, Pixel 6 Pro и Pixel 6a после сброса к заводским настройкам.
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