Представляем пять самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: каким получился новый Cadillac XT5, новое изображение электрического Porsche Macan, будущий суперкар Aston Martin, электрический Jeep Wagoneer S и лифтбек с подъёмными дверями eπ 007 от Dongfeng.
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