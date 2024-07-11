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«Дешам и Аллегри – гробовщики. Пускай они отправятся в отпуск вместе – им станет так скучно, что они утонут, если пойдут купаться. От Дидье разит нефутболом!» Журналист Риоло о тренерах

«Дешам и Аллегри – гробовщики. Пускай они отправятся в отпуск вместе – им станет так скучно, что они утонут, если пойдут купаться. От Дидье разит нефутболом!» Журналист Риоло о тренерах

Французская команда вылетела с Евро-2024, уступив Испании в полуфинале (1:2). «Прошло двенадцать лет, мы достаточно насмотрелись на него, на то, как он вел себя на этом Евро, и то, как он выступал на пресс-конференциях даже перед иностранными журналистами.

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