«Дешам и Аллегри – гробовщики. Пускай они отправятся в отпуск вместе – им станет так скучно, что они утонут, если пойдут купаться. От Дидье разит нефутболом!» Журналист Риоло о тренерах

Французская команда вылетела с Евро-2024, уступив Испании в полуфинале (1:2). «Прошло двенадцать лет, мы достаточно насмотрелись на него, на то, как он вел себя на этом Евро, и то, как он выступал на пресс-конференциях даже перед иностранными журналистами.