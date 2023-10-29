На Украине заявили о нескольких мощных взрывах в Херсоне

Несколько мощных взрывов прогремели в подконтрольном киевскому режиму Херсоне, пишет РИА Новости.«В Херсоне раздаются мощные взрывы!» - цитирует агентство представителя местной городской военной администрации.
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