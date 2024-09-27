«На лапу дашь и пожарная безопасность в норме»: после взрыва на заправке дагестанцы заговорили о коррупции

Взрыв на заправке в Махачкале унес жизни семи человек. Владелец АЗС дают показания следователям. Предпринимателю может грозить срок по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованием безопасности».
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