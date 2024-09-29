При столкновении автобуса и грузовика на Кубани пострадал 21 человек

21 человек пострадал при столкновении грузовика с рейсовым автобусом из Ставрополья в Краснодарском крае, заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров «Предварительно, 21 человеку потребовалась медпомощь, с ними работают кубанские медики», — сообщил глава региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии