Два важных комментария о наземной операции в Газе: Что скрывает Израиль?

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Комментарии
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Иван Иваныч
посмотрите раби Шнеерсона на ютубе, вот в этом всё, без исключения, еврейство. А лучше почитать Тору и прочий бред превосходства еврейства над другими народами. Гитлер, Франко, Муссолини, Батиста, Сомоса, Пол Пот и прочие просто нервно курят в сторонке от всего, что творили и творят эти жидовские нехристи.
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1 д.
Gennady Sokolovsky
В этой ситуации очень много &quot;подковёрного&quot; и &quot;ЗАковёрного&quot;. Ну просто КУЧАМИ прёт. Но пиндосами воняет с самого начала.
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1 д.
Лев Сивохин
За все свои античеловеческие действия в Палестине Израиль заслуживает только одного- уничтожения.
Ответить
5 мин.

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