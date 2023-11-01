Два важных комментария о наземной операции в Газе: Что скрывает Израиль?

Иван Иваныч

посмотрите раби Шнеерсона на ютубе, вот в этом всё, без исключения, еврейство. А лучше почитать Тору и прочий бред превосходства еврейства над другими народами. Гитлер, Франко, Муссолини, Батиста, Сомоса, Пол Пот и прочие просто нервно курят в сторонке от всего, что творили и творят эти жидовские нехристи.