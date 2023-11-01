Израильская армия (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по сектору Газа. Жестокие, мощные удары. Но в этом конфликте есть два важных нюанса, о которых говорят нечасто.
Два важных комментария о наземной операции в Газе: Что скрывает Израиль?
Комментарии
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Иван Иваныч
посмотрите раби Шнеерсона на ютубе, вот в этом всё, без исключения, еврейство. А лучше почитать Тору и прочий бред превосходства еврейства над другими народами. Гитлер, Франко, Муссолини, Батиста, Сомоса, Пол Пот и прочие просто нервно курят в сторонке от всего, что творили и творят эти жидовские нехристи.
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1 д.
Gennady Sokolovsky
В этой ситуации очень много "подковёрного" и "ЗАковёрного". Ну просто КУЧАМИ прёт. Но пиндосами воняет с самого начала.
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1 д.
Лев Сивохин
За все свои античеловеческие действия в Палестине Израиль заслуживает только одного- уничтожения.
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